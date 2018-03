TORINO - Sono partiti i lavori di Iren in via Nizza, all’altezza di via Galliari, per la realizzazione delle rete di teleriscaldamento. Il cantiere, che proseguirà fino a settembre, procederà per lotti successivi fino a piazza Nizza.

TRAFFICO - Fino al 14 aprile resteranno chiusi al traffico il tratto a nord della rotatoria di largo Marconi (che collega il controviale con via Nizza) e il tratto di via Galliari tra le vie Nizza e Saluzzo. Dal 19 marzo al 30 aprile toccherà al tratto di via Berthollet, sempre tra le via Nizza e Saluzzo. Via Nizza resterà comunque sempre percorribile.

PROGETTO - L’intervento precede l’inizio dei lavori per la riqualificazione dell’importante arteria viaria che avranno una durata di un anno e mezzo, previsto per il mese di aprile. Il progetto prevede il riordino dell’asse stradale e la realizzazione di una ciclopista sui due lati da corso Vittorio Emanuele II a piazza Carducci.