Con lo spacciatore sul tram, ennesimo arresto per il super pusher del parco del Valentino

TORINO - Stesso parco, stessa panchina, stesso spaccio: arrestato due volte in un mese. Lunedi scorso, i carabinieri della Stazione Torino San Salvario hanno riarrestato M. M., 46 anni, clandestino sul territorio nazionale, per detenzione e spaccio di crack e cocaina. Spacciatore abituale nel parco del Valentino, era già stato fermato diverse volte dai carabinieri. Moustapha era stato arrestato, sempre all’interno del parco, l’ultima volta lo scorso 9 febbraio.



SUL TRAM CON L’ACQUIRENTE - Lunedi scorso, i pusher ha nascosto la droga (18 dosi di cocaina e 10 grammi di crack) sotto una panchina che si affaccia su corso Massimo D’Azeglio, ma questa volta M.M. ha cambiato strategia per le sue consegne. È andato a piedi in via Valperga Caluso mentre parlava al telefono con un acquirente. È salito sul 16 ed è sceso in corso Marconi. Ha incontrato il tossicodipendente e con lui è salito sul tram 9. I carabinieri, che hanno sempre seguito entrambi e non hanno perso di vista il sacchetto nascosto dal pusher vicino alla «sua panchina», hanno deciso di intervenire e di fermare la coppia. Il cliente, un italiano di 30 anni, ha ammesso di essere un acquirente abituale del pusher, diventato per lui e per decine di altri tossicodipendenti della zona un punto di riferimento per la qualità della merce e per sua disponibilità 24 ore su 24.