Auto si ribalta sull’A4 Torino-Milano: autostrada chiusa, code e disagi

TORINO - Un brutto incidente si è verificato oggi pomeriggio sull’A4 Torino-Milano, all’altezza del tratto tra Settimo Torinese e Brandizzo. L’autostrada è rimasta chiusa per circa un’ora, con conseguenti disagi per migliaia di automobilisti. In poco tempo si sono formate lunghe code e diverse persone sono uscite dalle proprie auto per trascorrere il tempo in attesa della riapertura.

L’INCIDENTE - Il traffico è stato deviato sull’uscita di Settimo Torinese. Due i mezzi coinvolti nell’incidente: si tratta di una Mini Cooper, che si è ribaltata, e di un’Alfa 156. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, la polizia stradale, i tecnici Ativa e i soccorsi. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale Cto in codice giallo con l’elisoccorso.