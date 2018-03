Pesce avariato, aglio e parrucche: blitz della polizia in piazza della Repubblica

TORINO - Continua senza esclusione di colpi la lotta della polizia municipale di Torino all'abusivismo. Stamane, sabato 10 marzo, gli agenti del Comando Porta Palazzo, unitamente ai Reparti Polizia Commerciale, all'Operativo Speciale e alle Investigazioni Tecnologiche, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio e, nonostante la giornata piovosa, hanno effettuato in piazza della Repubblica 3 rinvenimenti di borse da donna di diversa natura, 6 rinvenimenti di generi alimentari in discutibile stato di conservazione quali pesci essiccati, pomodori e aglio, nonché parrucche, cosmetici e spezie varie. Tutti rinvenimenti in quanto non è stato possibile fermare i venditori abusivi, scappati alla vista degli agenti.

ABUSIVISMO - Una venditrice di origine nigeriana è stata accompagnata al Comando per l'identificazione e denunciata in stato di libertà perché poneva in vendita orologi di marca contraffatti, cosmetici e alimenti in cattivo stato di conservazione. Tutte le merci sono state poste sotto sequestro giudiziario e, per connessione di reato, sotto sequestro amministrativo. Sempre in piazza della Repubblica si è proceduto contro ignoti al sequestro giudiziario di giubbotti e scarpe con marchi contraffatti. L'attività è proseguita nella zona aulica della Città, piazza Castello, via Garibaldi, via Accademia delle Scienze, dove sono stati effettuati ben otto rinvenimenti di merce per un totale di circa un centinaio di ombrelli posti in vendita abusivamente.