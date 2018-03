NICHELINO - Dodici anni e già al volante. E' questa la scena che si sono trovati davanti a gli occhi gli uomini della polizia municipale di Nichelino venerdì 9 marzo verso le ore 14.00. Una pattuglia stava transitando in via XXV Aprile, quando ha incrociato, nei pressi dell'Istituto scolastico Maxwell, una Minicar. L'occhio attento degli operatori ha permesso di notare che il conducente alla guida dell'auto fosse insolitamente giovane. La pattuglia ha così intimato l'alt al veicolo il cui conducente ha dapprima provato a sottrarsi al controllo salvo poi essere fermato a pochi metri dalla pattuglia.

DODICENNE - Al controllo i sospetti degli agenti si sono rivelati più che fondati in quanto il conducente aveva solo 12 anni e guidava tranquillamente il veicolo in centro città con al fianco la madre. Il giovane nichelinese di etnia sinti è stato così sanzionato per macanza dei requisiti fisici e guida senza patente, collezionado più di 5000 Euro di verbali. Il mezzo è stato posto in stato di fermo amministrativo e affidato alla depositeria copmunale.