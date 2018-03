TORINO - Prosegue l'attività della Polizia di Stato con controlli straordinari del territorio ad alto impatto, disposti dal Questore Messina. Venerdì 9 marzo è stata controllata l’area di via Di Nanni nel quartiere San Paolo. All’attività ha preso parte anche il personale del Commissariato di P.S. San Paolo, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, agenti del V Reparto Mobile di Torino e l’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale.

VIA DI NANNI - Sono state complessivamente identificate 77 persone, 40 delle quali di provenienza extracomunitaria. Tre di esse, accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, terminati gli accertamenti di rito sono state espulse dal territorio nazionale e si trovano attualmente presso il locale CPR in attesa di essere rimpatriati. Nel corso del servizio, che si è esteso nelle tarda serata alla zona di via Frejus, sono stati controllati anche 5 esercizi commerciali ed elevate sanzioni amministrative per oltre 13500 euro. Sono state, inoltre, sequestrate alcune dosi di hashish e marijuana a carico di due soggetti, sanzionati amministrativamente in base alla normativa vigente.