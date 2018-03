RIVOLI - Erano circa le 8.30 di oggi, domenica 11 marzo, quando a Rivoli (TO) in via Vajont un uomo di 77 anni ha ucciso con una pistola la madre convivente di 101 anni e poi si è suicidato. Prima di compiere l'insano gesto l'uomo ha chiamato il 112 dando l'allarme.

OMICIDIO - Il settantasettenne ha inoltre lasciato una lettera in cui spiega di essere malato e parla di un tumore al pancreas. In quelle poche righe inoltre l'uomo si scusava del suo gesto. L'arma utilizzata per uccidere se stesso e la madre, fanno sapere i carabinieri, era legalmente detenuta in casa e aveva documentazione regolarizzata al commissariato nel 2015. I militari si trovani al momento ancora sul posto e aspettano l'intervento del medico legale.