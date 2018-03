ALBA - Ritorno al passato: Caparezza torna a grande richiesta al Festival Collisioni 2018, proprio nell’anno del suo decennale. Il cantante si esibirà a Barolo il 1° luglio. Si tratta di un ritorno in grande stile, perché Caparezza è stato il primo artista ad esibirsi a Collisioni negli anni gloriosi in cui nasceva il festival Agrirock. Il primo a credere in questo formato capace di attirare negli anni personalità del calibro di Bob Dylan, Sting, Placebo, Elton John, Robbie Wililiams.

CAPAREZZA A COLLISIONI 2018 - Il concerto è un modo per celebrare insieme questo importante appuntamento e accontentare le tantissime richieste dei suoi fan, che lo vogliono ancora una volta a Barolo per ballare e festeggiare. Caparezza da novembre a febbraio ha registrato 20 «sold out» nei palazzetti, ha percorso più di 9.000 km sul furgone da Nord a Sud dello stivale, vendendo più di 125.000 biglietti, grazie al suo ultimo album «Prisoner 709» (Disco d’Oro) e ai suoi singoli è rimasto nelle «hot airplay» radio italiane: ed è indubbiamente l’artista dell’anno. La data di Barolo fa parte del tour estivo, in cui il rapper più amato d’Italia incontrerà nuovamente i suoi fan e regalerà emozioni come solo lui sa fare, sulle note delle sue più celebri canzoni. I biglietti saranno in vendita su www.ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di martedì 13 marzo.

COLLISIONI 2018 - Collisioni conferma così un nuovo concerto nel suo cartellone musicale, dopo gli annunci di star internazionali come i Depeche Mode, in concerto il 2 luglio, e Lenny Kravitz, previsto per il 28 luglio; oltre che di artisti italiani come MAX PEZZALI, NEK, RENGA che saranno protagonisti sabato 30 giugno 2018. Ma le sorprese non sono finite. Sarà certamente una lunga estate di musica a Barolo, e un’edizione straordinaria del Festival che "Ti Fa Stare Bene».