Liquido di spurgo invade il Pronto Soccorso delle Molinette: pazienti spostati nei corridoi

TORINO - Pomeriggio complicato quello vissuto ieri nelle sale d’attesa del Pronto Soccorso dell’ospedale Molinette di Torino: durante le operazioni di spurgo della rete fognaria, il camion dello spurgo ha avuto un problema che ha causato una perdita nelle zone in cui sono soliti aspettare i pazienti.

IL PROBLEMA - Un disguido che segue la rottura del tubo dell’acqua che solo lo scorso mese aveva messo ko il Centro Unico delle Prenotazioni. Sebbene la responsabilità non sia in capo al presidio ospedaliero, restano i disagi per i pazienti che, a causa della presenza di liquidi e di forti odori sgradevoli, sono stati spostati nei corridoi limitrofi e in altri locali sino alla risoluzione del problema.