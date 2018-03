SAUZE D’OULX - Ancora una valanga sulle montagne torinesi. Nella giornata di ieri, l’ennesimo cumulo di neve si è staccato e si è abbattuto su tre sciatori impegnati in una difesa fuoripista: la valanga ha travolto una persona, un 40enne statunitense che per fortuna è riuscito a salvarsi. E’ successo al Vallone del Rio Nero.

I SOCCORSI - Stando a una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe riuscito a salvarsi grazie allo zaino airbag antivalanga, che gli ha consentito di respirare fino all’arrivo dei soccorsi. I soccorsi, una volta arrivati sul posto, lo hanno tratto in salvo e trasportato in ambulanza in ospedale. Il 40enne ha riportato varie ferite ma non è in pericolo di vita. I due amici che sciavano con lui non hanno invece subito conseguenze, perché solamente sfiorati dalla valanga. Arpa continua a ribadire come il pericolo valanghe sia in aumento, soprattutto in un periodo di innalzamento delle temperature.