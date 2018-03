TORINO - Mistero in zona Falchera: da diversi giorni, in via degli Abeti, è presente la carcassa di un mezzo di trasporto. Abbandonata, data alle fiamme, irriconoscibile. Quello che oggi sembra un rudere abbandonato, fino a qualche settimana fa era un tir della ditta di autotrasporti Lanutti. Il mezzo è stato rubato e dato alle fiamme, ma qualcosa in questa storia non torna.

Il MISTERO DEL TIR ABBANDONATO - A indagare sono i carabinieri. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo sarebbe stato preso d’assalto da una banda di ladri, che hanno costretto il conducente a scendere e si sono così impossessati del tir. E’ qui che il mistero si infittisce: pare infatti che la refurtiva non sia stata toccata. Quel che è certo è che il mezzo è stato dato alle fiamme davanti al centro commerciale della Falchera: i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, ma la carcassa del mezzo è rimasta lì.