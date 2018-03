Coltiva marijuana in casa, tradito dal forte odore: denunciato dai carabinieri

RUEGLIO - I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ivrea hanno scoperto una vera e propria coltivazione indoor di cannabis in una abitazione di Rueglio. I militari erano intervenuti alcuni giorni fa per altri motivi nei pressi dell’abitazione in questione. È stato il forte odore di marijuana proveniente dall’appartamento ad attirare la loro attenzione. Dopo aver più volte bussato alla porta e atteso invano che qualcuno aprisse, è scattata una perquisizione domiciliare.

14 PIANTE DI MARIJUANA - In una stanza i carabinieri hanno trovato 14 piante di cannabis tutte dell’altezza compresa tra i 130 e i 170 centimetri. Nella stessa era presente un imponente impianto di illuminazione, ventilazione e riscaldamento. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche 2 chilogrammi di foglie ed infiorescenze di marijuana e un manuale sulla coltivazione della cannabis. Tutto il materiale è stato sequestrato.

DENUNCIA - L’inquilino, un uomo di 40 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato dopo alcuni giorni e denunciato in stato di libertà alla Procura di Ivrea per coltivazione e produzione illegale di sostanze stupefacenti.