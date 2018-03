TORINO - Il 9 luglio Caparezza salirà sul palco dello «Stupinigi Sonic Park», il nuovo festival estivo nel parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi. E’ lui uno dei protagonisti annunciati, e primo artista italiano, che si esibirà nella splendida cornice al confine tra Torino e Nichelino dal 25 giugno all’11 luglio prossimi.

CAPAREZZA - Da novembre a febbraio ha registrato 20 sold out nei palazzetti, ha percorso più di 9mila chilometri sul furgone da Nord a Sud dello stivale e vendendo più di 125mila biglietti. Grazie al suo ultimo album «Prisoner 709» (Disco d’Oro) e ai suoi singoli è rimasto nelle hot airplay radio italiane. La storia non finisce qui. Caparezza è pronto a tornare a saltare sui palchi in una tranche estiva di oltre 20 date in tutto il Paese, dove incontrerà nuovamente i suoi fan e regalerà emozioni come solo lui sa fare con il suo «Ti Fa Stare Bene».

BIGLIETTI - I tagliandi per il concerto del 9 luglio sono in vendita da oggi a 25 euro. Si possono acquistare alla biglietteria del Teatro Superga di Nichelino (però a partire da venerdì 16 marzo) o sul circuito TicketOne.

STUPINIGI SONIC PARK - Le date già annunciate, oltre a quella di Caparezza, sono: lunedì 25 giugno Jeff Beck, martedì 26 giugno Steven Wilson, venerdì 29 giugno LP e mercoledì 11 luglio Deep Purple.