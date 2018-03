TORINO - Oggi a Torino si è respirata aria di primavera, con massime oltre i 20 gradi, ma non durerà. Giovedì 15 marzo infatti faranno ritorno, in tutto il Piemonte, il freddo e il maltempo, con un calo previsto delle temperature di 8-10 gradi. Questo quanto dichiarato da ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale).

PIEMONTE - In Piemonte, nella giornata di martedì 13 marzo, le temperatura massima è stata raggiunta dal comune di Bra, nel cuneese, con 20.7 gradi a Bra. Segue Torino, con 19.3 gradi nel centro. Si sono registrati 17.8 gradi a Mergozzo (Vco) e 18.3 a Sezzadio (Alessandria). Anche domani sarà una giornata primaverile, mentre giovedì le correnti meridionali porteranno diffuso maltempo, con quota neve a 1.000 metri, nel Cuneese 600. Dal fine settimana è possibile un ulteriore calo delle temperature, con gelate notturne, specialmente dopo giorni con cielo sereno, prevede SMI (Società Meteorologica Italiana).