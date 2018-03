TORINO - Torna nel prossimo weekend a Torino il grande appuntamento con il «Panini Tour Up! 2018». L'iniziativa promozionale per il lancio della collezione «Calciatori 2017-2018» dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 17 e domenica 18 marzo in Piazza Vittorio Veneto. Piccoli e grandi collezionisti potranno così incontrarsi nel coloratissimo «villaggio» Panini per scambiare le proprie doppie e per partecipare alle «Figuriniadi», misurandosi con giochi a premio come il «Figu Record», il «Figu Quizzone» e il «Figu Caveau». In palio, l’«Almanacco Illustrato del Calcio 2018», zainetti, portachiavi e tante bustine di figurine. Inoltre, coloro che avranno completato interamente l’album potranno accedere all’area esclusiva del «Panini Box», dove riceveranno un kit di regali e il prestigioso timbro ufficiale «Album Completato’’. Il tour toccherà ben 30 città in tutta la penisola, per un totale di 42 giornate evento, e si concluderà all’inizio di aprile.

FIGURINE - «Siamo lieti di tornare con il ‘Panini Tour Up! 2018’ a Torino e in tante città italiane e di incontrare migliaia di appassionati delle figurine ‘Calciatori’ di tutte le età», ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini. «Questa iniziativa con Panini ci permette di entrare in contatto con i ragazzi e le loro famiglie a partire dal gioco e dal divertimento» ha sottolineato Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Intesa Sanpaolo.