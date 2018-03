TORINO - Dopo settimane di rinvii e in seguito alle necessarie operazioni di taratura, l'autovelox fisso di corso Regina Margherita è pronto a tornare in funzione. La data stabilita per la riattivazione, fanno sapere dal Comune di Torino,è giovedì 15 marzo.

AUTOVELOX - A temere le multe dovranno essere ovvialmente solo gli automobilisti che non rispettano i limiti di velocità. Dal 23 marzo 2016 a oggi, in quasi due anni, il danno economico per le casse del Comune, dato dai mancati incassi dell'autovelox, è stimato in circa un milione e 800mila euro. Una cifra altissima, che va ad aggiungersi ai 200.000 euro spesi da Palazzo Civico per riparare il guasto.