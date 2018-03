TORINO - Durante la notte di domenica 11 marzo, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in via Rubino su richiesta del gestore di un’osteria all’interno della cascina Roccafranca. L'uomo ha segnalato agli agenti di aver ricevuto sul telefonino un allarme di intrusione nel proprio locale. Gli agenti, arrivati presso l’osteria si sono accorti immediatamente che una porta era stata forzata e di alcuni rumori provenienti da un locale adiacente, ove hanno trovato un uomo alto, robusto e palesemente ubriaco, con un sacchetto pieno di alimenti in mano, per valore complessivo di circa 200 euro.

FURTO - Nei pressi della cassa è stato inoltre trovato uno strumento, probabilmente utilizzato per forzare la porta del locale. L’uomo, un italiano di 32 anni, si era nascosto all’interno della cascina in serata e, solo dopo la chiusura, si era introdotto all’interno dell’osteria. Riconsegnata la refurtiva al proprietario, lo stesso si è accorto della mancanza di una bottiglia di un superalcolico, che evidentemente l’intruso aveva appena consumato. Il trentaduenne, con a suo carico diversi precedenti di Polizia, è stato arrestato per furto aggravato.