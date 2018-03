TORINO - Non è la prima volta che ci troviamo a racconatare di episodi di violenza nei confronti degli operatori GTT, in servizio sui tram della città. Anche ieri, martedì 13 marzo, si è registrata un'aggressione presso un mezzo pubblico dell'azienda torinese. Erano circa le 12 quando, a bordo di un tram della linea 3, in corso Regina Margherita angolo via della Consolata, una cittadina maghrebina si è rifiutata di fornire le proprie generalità ed è perciò stata accompagnata dagli agenti presso il Comando della Polizia Municipale di via Bologna. La donna è poi stata denunciata a piede libero



GTT - Il secondo caso si è verificato alle ore 17.40 su un tram della linea 10, in corso Agnelli angolo corso Tazzoli. Gli operatori GTT hanno richiesto soccorso nel momento in cui stavano cercando di sanzionare una donna di nazionalità peruviana. Accompagnata per identificazione presso il Comando, la donna è stata poi indagata a piede libero per rifiuto di generalità.