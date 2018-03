POIRINO- Aveva 56 anni, M. C., l'operaio di Montà D’Alba (CN), che ha perso la vita questa mattina, mercoledì 14 marzo, presso lo stabilimento BL di Poirino (TO). Stando a una prima ricostruzione dei fatti avvenuti in strada Savona 69, pare che l'uomo stesse caricando alcune grosse travi di ferro su di un autocarro, quando ha perso l'equilibrio ed è rimasto schiacciato.

INCIDENTE SUL LAVORO - Inutili i soccorsi della Croce Rossae di Poirino, l'uomo, colpito alla testa dal peso delle travi, è morto sul colpo. Sull'accaduto indagano i carabinieri.