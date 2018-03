TORINO - Diciotto gradi in città, un sole caldo e le temperature gradevoli. Sono giorni di primavera in anticipo per i torinesi, ma questa condizione meteorologica sembra destinata a durare davvero poco: a partire da domani infatti, i termometri precipiteranno di oltre 10 gradi e il sole lascerà spazio alla pioggia. Un meteo a Torino folle.

METEO TORINO, LE PREVISIONI - Sì, avete letto bene. Chi auspicava di cambiare il guardaroba nel weekend sarà costretto a cambiare i propri programmi: a partire da domani e fino a domenica, il meteo riserverà nuvole alternate a piogge. Le temperature? La minima scenderà fino a 2 gradi, la massima difficilmente supererà i 7 gradi. L’unica eccezione è rappresentata da venerdì, con termometri capaci di sfiorare i 14 gradi e una diminuzione delle piogge. Sarà comunque l’unico giorno di tregua in un periodo contraddistinto da umidità e precipitazioni. Tenete a portata gli ombrelli dunque, la pioggia è in arrivo a Torino.