TORINO - Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 09:30, in Largo Toscana, a Torino: una Fiat Punto e uno scooter Suzuki Burgman si sono scontrati all’incrocio con corso Potenza. Stando a una prima ricostruzione, all’origine dell’impatto vi sarebbe il mancato rispetto del semaforo rosso.

DINAMICA DA CHIARIRE - Tre le persone portate in ospedale: i conducenti dei due mezzi e un passeggero, ricoverati al Maria Vittoria di Torino. Le loro condizioni non sarebbero gravi. La viabilità ha subito alcune modifiche e rallentamenti per consentire alla Squadra Infortunistica della polizia municipale di effettuare i rilievi del caso, volti a stabilire con certezza la dinamica: pare infatti che la Punto stesse percorrendo corso Potenza verso la Pellerina, mentre lo scooter stesse procedendo su corso Toscana verso via Borgaro.