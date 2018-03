Ostensione straordinaria della Sindone, iniziano i lavori di allestimento al Duomo

TORINO - Il prossimo 10 agosto ci sarà un’ostensione straordinaria della Sindone per i giovani di Piemonte e Valle d'Aosta in preparazione del Sinodo mondiale che si terrà a Roma in ottobre. In vista dell’importante evento, questa mattina nel Duomo di Torino sono iniziati i lavori per l’allestimento della Cappella della Sindone.

INTERVENTI - I lavori riguardano in primis l'illuminazione e il percorso di avvicinamento alla Cappella della Sindone che dovranno fare i giovani. Questi proverranno da diversi giorni di cammino a piedi per il Piemonte e, la sera del 9 agosto, confluiranno alla Reggia di Venaria per poi arrivare al Duomo il giorno dopo per vivere una serata di preghiera e di confronto dedicato alla vocazione e al discernimento.

DAL PAPA - La visita straordinaria alla Sindone rappresenta una tappa per questi giovani prima di ottobre dove incontreranno Papa Francesco, con cui pregheranno per il Sinodo.