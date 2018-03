Cade sulle sterpaglie che sta bruciando, grave un uomo di 64 anni al Cto

TORINO - Un uomo di 64 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cto per un incidente avvenuto mentre bruciava delle sterpaglie in un terreno di proprietà di un parente in frazione Sant’Anna a Castellamonte. Il sessantaquattrenne è caduto sulle fiamme ed è rimasto ustionato. I vicini di casa, sentendo le urla dell’uomo, sono intervenuti e hanno chiamato il 118, intervenuto con l’elisoccorso.

USTIONI - Sono gravi le condizioni dell’uomo che avrebbe riportato ustioni di secondo e terzo grado sulla’80% del corpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Castellamonte che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.