Violentata una ragazza in una banca di via Garibaldi, arrestato un clochard di 24 anni

TORINO - La polizia di Torino nei giorni scorsi ha fermato un uomo di 24 anni per violenza sessuale. Il provvedimento è scattato in seguito alla denuncia di una ragazza la quale ha raccontato che, nella mattina del 9 marzo, intorno alle ore 7, si era recata in una banca di via Garibaldi: una volta entrata all’interno dell’area protetta era stata seguita da un clochard. Questi le chiedeva qualche euro per sfamarsi ma, nonostante avesse ricevuto una piccola somma di denaro, il giovane non aveva permesso alla giovane di uscire e ne aveva ostacolato i movimenti. La ragazza ha ancora aggiunto che il senzatetto le aveva bloccato le braccia nel tentativo di baciarla e successivamente si era abbassato i pantaloni. Per sua fortuna la vittima era riuscita a dissuadere l’aggressore guadagnandosi l’uscita.

TRA LA FOLLA - Riuscita a uscire dall’area protetta della banca, la ragazza aveva subito raggiunto una zona affollata, per poi dirigersi verso il commissariato di polizia ancora visibilmente scossa. Agli agenti aveva quindi raccontato quanto accaduto, fornendo la descrizione del suo aggressore.

IL FERMO - Due giorni dopo, l’11 marzo, gli agenti dello stesso commissariato hanno notato in via Po un soggetto corrispondente nelle fattezze somatiche e nell’abbigliamento (scarpe, cappellino e tuta da ginnastica) all’autore della violenza sessuale. Il giovane fermato non ha fornito alcun documento alla polizia ed è stato accompagnato al commissariato dove è stato riconosciuto dalla vittima.