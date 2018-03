TORINO - Lo avevamo conosciuto in occasione della realizzazione delle panchine rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Karim Cherif è tornato a fare quello che sa fare meglio, ma questa volta lo ha fatto gratuitamente e regalando la sua opera all’ospedale Molinette: ha dipinto una panchina di azzurro scrivendo sopra «Le cose belle insegnano ad amare la vita, quelle brutte e saperla vivere».

REGALO ALLE INFERMIERE - La panchina azzurra sarà posizionata nel nuovo reparto Cure Palliative. A commissionargli l’opera sono state le infermiere. A farlo sapere è stato l’artista stesso. «Le infermiere che me l’hanno commissionata l’avrebbero pagata di tasca loro», ha spiegato Karim, «questo è uno dei motivi per cui ho deciso di regalargliela, perché rispetto tantissimo l’energia che mettono in un lavoro non facile e perché la loro volontà di creare un ambiente di serenità sia per i pazienti che per chi ci lavora e lo vive quotidianamente non è una cosa scontata».