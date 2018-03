Buche e manutenzione stradale, il Comune taglia i fondi: è polemica

TORINO - Un taglio netto alla manutenzione stradale ed è polemica. Fa discutere la «sforbiciata» ai fondi destinati alla manutenzione stradale, ordinaria e straordinaria, operato dalla Giunta Appendino in occasione del bilancio di previsione. L’operazione non sembra aver particolarmente convinto l’ex assessore ai Trasporti del Comune di Torino, Claudio Lubatti: «Ogni Circoscrizione avrà 80mila euro all'anno per le buche. Complimenti assessora Lapietra».

MANUTENZIONE STRADALE, I TAGLI - Veniamo ai tagli: i fondi per la manutenzione ordinaria passano da 2 milioni a 1,3 milioni di euro, mentre per quanto riguarda la manutenzione stradale si passa da 7 milioni a 4,2. Capitolo manutenzioni straordinarie: il deficit rispetto allo scorso anno è di 400.000 euro, ma questa cifra verrà presa dalla voce che riguarda la cura delle lose e delle piazze auliche (ad esempio quelle di piazza Castello). meno soldi anche alle Circoscrizioni che vedono scendere a 670.000 il loro budget, 85mila euro a testa. Pochissimo, a detta di tutti i presidenti. D’altra parte Torino deve fare i conti con un piano di rientro tanto duro quanto necessario, anzi indispensabile. Definire le priorità diventa una scelta obbligata. Il problema sorge però se si va ad analizzare lo stato delle strade torinesi, sempre più deteriorate e piene di buche o problemi all’asfalto. Il rischio ora è che basti un semplice temporale o un giorno di pioggia incessante per incappare in non pochi problemi. Si prospetta un anno nero per la manutenzione stradale.