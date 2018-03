Torino Outlet Village compie un anno: sconti del 50% sabato 24 marzo

SETTIMO TORINESE - E’ passato praticamente un anno dall’inaugurazione del Torino Outlet Village: il 24 marzo 2017 infatti, apriva le sue porte a Settimo Torinese il polo della moda (e non solo). Per festeggiare quest’importante anniversario, la società Arcus Real Estate ha pensato di dare vita a una giornata davvero particolare. L’iniziativa più importante? Per l’occasione alcuni brand selezionati offriranno l’opportunità esclusiva di acquistare 3 articoli al 50% sul prezzo outlet.

GLI SPETTACOLI - C’è di più: dalle 17 alle 22, Torino Outlet Village si trasformerà in un grande palcoscenico con uno spettacolo coinvolgente, tenuto dagli Eveolution Dance Theatre e da Jas & Jay che direttamente da Raidue intratterranno i presenti con un DJ SET «esplosivo» ed infine un «emozionante» show di danza, luci e musica per celebrare questo compleanno. Come noto, all’interno il cliente può trovare 90 negozi monomarca di prestigiosi brand italiani e internazionali come Gucci, Adidas, Armani, Coach, Ferrari, Jil Sander, La Perla, Michael Kors, Nike, Roberto Cavalli e Trussardi.