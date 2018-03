VAL SUSA - Gestivano tutto il traffico di sostanze stupefacenti in Val Susa e Val Sangone, riuscendo così a mettersi da parte un vero e proprio patrimonio: con i soldi guadagnati dalla vendita di droga infatti, compravano abitazioni, quote societarie e conti correnti. La Guardia di Finanza ha sgominato un’organizzazione criminale che per anni si è occupata dello spaccio «tra i monti».

L’OPERAZIONE - La vicenda era nata nel 2014, con la chiusura di un locale dopo un blitz della Guardia di Finanza in un noto pub dell’alta Val Susa: in quell’occasione era stato arrestato un dipendente, mentre il titolare del locale era stato denunciato per possesso di cocaina. Le successive indagini condotte dai Baschi Verdi hanno permesso di risalire a una vera e propria rete di spacciatori giovanissimi, capaci di gestire il traffico di droga in Val Sangone e Val Susa. L’operazione ha portato all’arresto di 17 persone e alla segnalazione di un centinaio di soggetti, coinvolti a vario titolo nell’inchiesta. Un fuggiasco, rifugiatosi in Spagna, è stato catturato successivamente: dovrà scontare tre anni e 10 mesi di reclusione. Gli affiliati all’organizzazione sono stati condannati a pene da 1 a 7 anni. Il capo di quest’organizzazione? Un 29enne di origine albanese, che con i soldi della droga comprava abitazioni per «ripulire» i soldi. Non a caso, altri soggetti coinvolti nell’indagine, seppur privi di reddito, sono risultati proprietari di beni di rilevante valore.