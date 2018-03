Borgata Aurora, lotta ai pusher: installate 10 telecamere a riconoscimento facciale

TORINO - Telecamere a riconoscimento facciale per arginare il problema dello spaccio: è questa l’ultima novità per combattere i pusher che verrà sperimentata ai giardini Madre Teresa di Calcutta e al Centro Civico di corso Vercelli 15. Due zone non casuali, prese d’assalto da spacciatori e tossici. Nelle scorse settimane sia i carabinieri che la polizia avevano effettuato blitz e retate. Ora è AxTo a venire in soccorso ai residenti.

PRIORITA’ SICUREZZA - Sono infatti dieci le telecamere che verranno installate in punti strategici. L’obiettivo? Scoraggiare i pusher e difendere e tutelare il personale del Centro Civico dopo i recenti furti e tentativi di aggressione. Come spiegato dall’assessore alla Sicurezza Roberto Finardi «il sistema integrato rappresenta un presidio capillare ed efficace in alcune aree nevralgiche della nostra città, a vantaggio dell’incolumità e della sicurezza dei cittadini». L’auspicio? «Che queste telecamere diventino un deterrente contro reati come spaccio e comportamenti che deturpano il decoro. Per noi la sicurezza dei cittadini è una priorità» conclude l’assessore. Di certo l’iniziativa è accolta con entusiasmo dal presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, che da tempo chiedeva più attenzione e più sforzi per garantire la sicurezza dei residenti: «L’intervento è una conseguenza della grave situazione di degrado che si registra nei giardini Madre Teresa di Calcutta dove gruppi di spacciatori hanno ormai monopolizzato l’area, nonostante gli sforzi delle Forze dell’Ordine e i numerosi arresti delle ultime settimane». Era stato Deri stesso a chiedere le telecamere.