L’autovelox di corso Regina Margherita torna attivo: 136 multe nel giorno di riattivazione

TORINO - L’autovelox di corso Regina è tornato in funzione e, ovviamente, è tornato a «mietere vittime» tra gli automobilisti. La postazione di rilevamento della velocità è stata riaccesa ieri e, nel giorno di riattivazione, ha già accertato 136 infrazioni. Le violazioni al limite di velocità sono state 83 in direzione centro città, mentre 53 in senso contrario. L’autovelox, lo ricordiamo, si trova in prossimità di via Pietro Cossa ed è stato spento per anni.

L'AUTOVELOX DI CORSO REGINA MARGHERITA - Dal 23 marzo 2016 a oggi, in quasi due anni, il danno economico per le casse del Comune, dato dai mancati incassi dell'autovelox, è stimato in circa un milione e 800mila euro. Una cifra altissima, che va ad aggiungersi ai 200.000 euro spesi da Palazzo Civico per riparare il guasto. Ora è tornato attivo e il consiglio per gli automobilisti è uno solo: alzare il piede dal pedale dell’acceleratore e premere quello del freno o l’incubo multa potrebbe diventare realtà.