TORINO - Attimi di paura questa mattina in via Garessio, a due passi dal Lingotto Fiere: un incendio è divampato all’interno di un appartamento di una palazzina al civico 11 e sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco.

L’INCENDIO - Stando a una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate in un alloggio del quinto piano. Quattro persone sarebbero rimaste intossicate e, per questo motivo, una volta soccorse sono state trasportate al Pronto Soccorso. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio e stanno procedendo con la messa in sicurezza della palazzina: le cause dell’incendio non sono al momento note. Qualche mese fa la palazzina aveva subito delle ristrutturazioni, ma potrebbe non esserci alcun legame tra i lavori e le fiamme di questa mattina. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.