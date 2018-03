Allarme per i cani in zona Parella: lanciate puntine taglienti per ferire gli animali

TORINO - Allarme cani in zona Parella: alcuni proprietari degli amici a quattro zampe hanno postato su Facebook le foto di puntine taglienti abbandonate all’interno del parco Maria Curie, in via Servais. L’obiettivo di chi ha lanciato nei prati e nel terreno le puntine è quello di ferire gli animali, che spesso vengono portati in quella zona a passeggio dai loro proprietari.

LA SEGNALAZIONE - In poco tempo il messaggio è diventato virale. «Diffondete vi prego, stavo per giocare con Maggie e non oso pensare cosa sarebbe successo» è il messaggio di Charlie, che rincara la dose e spiega: «Gli inquilini delle case davanti, sul lato viale della frutta, hanno già minacciato di lanciare bocconi avvelenati». Immediata la reazione tra i proprietari dei cani, che tra minacce e sdegno e richieste di pulizia, hanno chiesto all’autore della segnalazione di sporgere denuncia. In attesa di ulteriori sviluppi, si consiglia quindi la massima attenzione per il bene dei cani.