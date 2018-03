TORINO - Nel corso del fine settimana del 17 e 18 marzo si svolgeranno a Torino alcune manifestazioni sportive che prevedono modifiche alla viabilità. Domani, sabato 17 marzo, tra le 12 e le 14, è in programma la prima edizione del «Duathlon Sprint» con partenza e arrivo al Parco del Valentino, in viale Matteo Boiardo. Sono previste chiusure e deviazioni lungo tutto il percorso di gara e, in particolare, dalle 11.30 non sarà possibile transitare sul ponte Isabella; lungo il viale centrale di corso Massimo d’Azeglio da via Petrarca in direzione sottopasso Lanza, nei sottopassi Lanza e Spezia e in corso Unità d’Italia, dal sottopasso Lingotto fino a corso Dante.

DOMENICA - Domenica 18 marzo si correranno invece «La mezza di Torino» e «La Dieci di Torino» con partenza prevista alle ore 10 da corso Dante-corso Massimo D’Azeglio e arrivo previsto intorno alle 13 al parco del Valentino, in viale Virgilio. Anche in questo caso sono previste interruzioni al traffico e deviazioni su tutto il percorso di gara, in particolare saranno chiuse:

- corso Dante, da corso Massimo D’Azeglio al Ponte Isabella, dalle 5.00 circa;

- Ponte Isabella dalle 7.30 circa;

- Ponte Umberto I dalle 9.45 circa;

- Ponte Vittorio Emanuele I dalle 9.45 circa;

- corso Vittorio viale centrale da Via Nizza a Ponte Umberto I in direzione Po dalle 9.45 circa;

- corso Massimo d’Azeglio in direzione centro dalle 9.45 circa

- via Ventimiglia tra le vie Millefonti e Garessio in entrambe le direzioni dalle 10.20 circa;

-via Ventimiglia tra corso Maroncelli e via Garessio in direzione centro città dalle 9.45 circa;

- sottopasso Lanza in entrambe le direzioni dalle 9.45 circa;

- sottopasso Spezia in entrambe le direzioni dalle 9.45 circa;

- corso Unità d’Italia dal sottopasso Lingotto in direzione centro città dalle 9.45 circa;

- sottopasso Lingotto in direzione corso unità d’Italia dalle 9.45 circa.