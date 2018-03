TORINO - Un uomo di 26 anni e una donna di 23 sono stati arrestati per furto aggravato dagli agenti della Squadra Volante. La coppia, dopo essere entrata in un supermercato di piazza Santa Rita con il figlio di poco più di un mese al seguito, ha cercato di impossessarsi di merce, per un valore superiore ai 240 euro, prelevata nell’esercizio commerciale.

PIAZZA SANTA RITA - Nonostante il tentativo dell’uomo di favorire con il passeggino la fuga della donna, un addetto dell’esercizio commerciale ha fermato la ventitreenne che si stava allontanando con il carrello della spesa pieno.