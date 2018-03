TORINO - Dal 6 all’8 aprile via Roma, nel tratto pedonale compreso tra le piazze Castello e San Carlo, ospiterà ‘Dolci Portici’, una tre giorni dedicata alle prelibatezze della pasticceria e non solo, organizzata da Fondazione Contrada Torino Onlus, con il contributo della Camera di commercio di Torino, il patrocinio e il supporto della Città di Torino e la collaborazione delle associazioni di categoria di Torino e provincia CNA, Confartigianato, ASCOM, Confesercenti. «Dolci Portici» afferma Alberto Sacco, assessore comunale al Turismo, «rappresenta una doppia opportunità per la nostra città. La manifestazione, se da un lato permette di valorizzare le produzioni dolciarie e promuovere l’enogastronomia, dall’altro ci consente di far conoscere i portici di Torino, simbolo del nostro patrimonio storico e architettonico. Un modo per accrescere l’attrattività del capoluogo piemontese che inevitabilmente porta con sé anche importanti ricadute per il sistema economico cittadino. Non dimentichiamo» conclude infine Sacco, «che nel mese di giugno, oltre alla finale europea del Bocuse d'Or, la città dei gianduiotti, dei cremini, del bonet e del bicerin ospiterà la European Pastry Cup, selezione europea della gloriosa competizione della pasticceria mondiale».

DOLCI - Un fine settimana in cui la nostra città accoglierà le eccellenze del territorio legate all’arte dolciaria. Lungo via Roma, infatti, accanto ai mastri cioccolatieri troveranno spazio le prelibatezze dei pasticcieri e dei produttori di gelato artigianale tra cui una decina di Maestri del Gusto della Camera di commercio di Torino. La manifestazione, che si pone come obiettivo principale la promozione della produzione artigianale, vuole anche evidenziare gli aspetti culturali legati alle specialità gastronomiche, i metodi di lavorazione del prodotto e la storia delle varie attività. L’evento, inoltre, si inserisce nel progetto più ampio di valorizzazione e rilancio dei portici e delle gallerie di Torino, sia dal punto di vista commerciale, sia socio-culturale. È per questo che, negli stessi giorni, in Galleria San Federico, sono in calendario incontri e conferenze gratuiti con esperti del settore sull’arte dolciaria e sugli abbinamenti con vini e liquori, condotti dal giornalista e critico enogastronomico Alessandro Felis e accompagnati da piccole degustazioni. In programma anche un appuntamento con il Laboratorio Chimico camerale per imparare a riconoscere il cioccolato di qualità.



VIA ROMA - «In questo 2018 dedicato al gusto e all’enogastronomia», sottolinea Bruno Graglia, vicepresidente della Camera di commercio di Torino, «non poteva mancare un evento dedicato all’arte dolciaria. Ricordo che in provincia di Torino, nella sola produzione di dolci, gelati e pasticceria, operano circa 260 imprese. A queste si sommano le attività che abbinano produzione e somministrazione, come pasticcerie e gelaterie, che sono quasi 800, e le panetterie con forno, circa un migliaio. Si tratta quindi di un tessuto molto ampio e articolato all’interno del quale possiamo vantare esponenti di riconosciuta fama internazionale e fedeli testimoni della tradizione locale. Tra loro anche numerosi Maestri del Gusto. Saranno una decina quelli presenti a Dolci Portici in tutte le categorie previste ovvero nella produzione artigianale di cioccolato, di pasticceria, di gelateria e di bevande al cioccolato. Per tutte le aziende interessate, le iscrizioni sono ancora aperte fino al 24 marzo».