Mezza maratona Santander, le deviazioni di tram e bus Gtt domenica 18 marzo

TORINO - Domenica prossima, il 18 marzo, si svolgerà la «Mezza maratona Santander». Dopo avervi parlato delle modifiche alla viabilità, con la chiusura al traffico di numerose vie, corsi e ponti del centro di Torino, qui vi elenchiamo le modifiche ai percorsi di diverse linee di Gtt. In particolare le variazioni riguardano le linee 6, 7, 9 bus, 13, 15, 16 c.s., 16 c.d., 18, 30, 33, 42, 55, 56, 61, 67, 68, 70, 74, Venaria Express e linea extraurbana Torino-Poirino-Alba.

Nel dettaglio:

- Linea 6. Dalle 9.30 alle 11.15. Direzione piazza Carlo Felice: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, vioa San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, piazza Carlo Felice, percorso normale. Direzione corso Gabetti: da piazza Carlo Felice deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

- Linea 7. Da inizio servizio alle 11.10. Servizio sospeso.

- Linea 9 bus. Dalle 9.30 alle 13.00. Direzione corso Massimo d'Azeglio: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via Nizza, inversione di marcia in largo Marconi (capolinea provvisorio in comune con linea 101). Direzione piazza Stampalia: dal capolinea provvisorio prosegue per via Nizza, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

- Linea 13. Dalle 9.15 alle 11.15. Direzione piazza Gran Madre: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Farini (capolinea provvisorio in comune con la linea 55). Direzione via Servais: dal capolinea provvisorio di corso Farini prosegue per corso Belgio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

- Linea 15. Dalle 9.40 alle 11.15. Direzione Sassi: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Tortona, corso Belgio, percorso normale. Direzione via Brissogne: da corso Belgio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

- Linea 16 c.s. Dalle 9.30 alle 10.30. Da corso Einaudi deviata in corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale. Dalle 10.30 alle 11.30. Da corso Massimo d'Azeglio deviata in corso Vittorio Emanuele II, via XX Settembre, corso Regina Margherita, percorso normale.

- Linea 16 c.d. Dalle 9.30 alle 10.30. Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Einaudi, percorso normale. Dalle10.30 alle 11.30. Da corso Regina Margherita deviata in via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d'Azeglio, percorso normale.

- Linea 18. Dalle 9.30 alle 11.15. Direzione piazza Sofia: da via Madama Cristina deviata in corso Raffaello, via Nizza, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, via XX Settembre, corso XI Febbraio, percorso normale. Direzione piazzale Caio Mario: da corso XI Febbraio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via Nizza, corso Raffaello, via Madama Cristina, percorso normale.

- Linea 30. Dalle 9.45 alle 11.15. Solo in direzione Torino: da via Vanchiglia deviata in corso San Maurizio (capolinea). Non transita per piazza Vittorio Veneto.

- Linea 33. Dalle 9.30 alle 11.20. Direzione Torino: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via Nizza, inversione di marcia in largo Marconi (capolinea provvisorio in comune con linea 61)). Direzione Collegno: dal capolinea provvisorio prosegue per via Nizza, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

- Linea 42. Dalle 6.00 alle 13.15. Direzione via Ventimiglia: da corso Dante deviata in via Nizza, corso Bramante, corso Dogliotti, percorso normale. Direzione via Marsigli: da via Genova angolo corso Spezia prosegue per via Genova, via Madama Cristina, corso Dante, percorso normale.

- Linea 55. Dalle 9.30 alle 11.30. Direzione Torino: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca prosegue per via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso Farini (capolinea). Direzione Grugliasco: da corso Belgio deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, percorso normale.

- Linea 56. Dalle 9.30 alle 11.30. Direzione Torino: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, ponte Regina Margherita, corso Gabetti, corso Quintino Sella, percorso normale. Direzione Grugliasco: da corso Quintino Sella deviata in corso Gabetti, ponte Regina Margherita, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

- Linea 61. Dalle 9.30 alle 11.30. Direzione Torino: da corso Casale deviata in piazza Gran Madre (capolinea provvisorio in comune con la linea 13). Direzione San Mauro: dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre deviata in corso Casale, percorso normale.

- Linea 67. Dalle 9.45 alle 13.15. Direzione Torino: da ponte Balbis angolo corso Massimo d'Azaglio deviata in corso Bramante, via Madama Cristina, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale. Direzione Moncalieri: da via Madama Cristina angolo corso Raffaello prosegue per via Madama Cristina, corso Bramante, ponte Balbis, percorso normale.

- Linea 68. Dalle 9.45 alle 11.30. Direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Bertola, via San Tommaso, via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale. Direzione via Cafasso: da corso Vittorio Emanuele II deviata in via XX Settembre, corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Rossini, percorso normale.

- Linea 70. Dalle 9.30 alle 11.30. Direzione Torino: da corso Moncalieri deviata in piazza Gran Madre (capolinea provvisorio in comune con la linea 13). Direzione Moncalieri: dal capolinea provvisorio di piazza Gran Madre prosegue per corso Moncalieri, percorso normale.

- Linea 74. Dalle 10.00 alle 12.30. Direzione via Ventimiglia: da corso Maroncelli deviata in via Genova, piazza Bozzolo, percorso normale. Direzione via Gorini: da via Ventimiglia deviata in via Biglieri, via Nizza, corso Maroncellli, percorso normale.

- Venaria Express. Corsa in partenza dalla Reggia di Venaria alle 9.30: da via Pietro Micca deviata in via XX Settembre, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona, autostazione Fiochetto (capolinea). Corsa in partenza da via Fiochetto alle 10.30: dal capolinea presso l'autostazione di via Fiochetto deviato in lungo Dora Savona, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita, via Milano, via San Francesco d'Assisi, via Pietro Micca, percorso normale.

- Linea extraurbana Torino-Poirino-Alba. Dalle 9.30 alle 12.00. Solo in direzione Torino: da Santena prosegue per SR29 in direzione Trofarello, via Nazionale, via Torino (Trofarello), strada Genova (Moncalieri), via Tenivelli, via Cavour, piazza Caduti per la Libertà, corso Trieste, corso Roma, via Tiepolo, via Genova (Torino), percorso normale.