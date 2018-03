Lavori tra corso Matteotti e corso Bolzano, modificato il percorso del bus Dora Express

TORINO - A seguito della modifica alla viabilità dell’incrocio tra corso Matteotti e corso Bolzano, è stato modificato il percorso del bus Dora Express, in direzione della stazione Dora, dall’inizio di questa settimana. Dal capolinea di corso Bolzano la navetta proseguirà in corso Vittorio Emanuele II, corso Inghilterra per poi transitare nel sottopasso di piazza Statuto, quindi in corso Principe Oddone dove tornerà a effettuare l'attuale percorso e capolinea. Non sarà quindi più effettuata la fermata di piazza Statuto, mentre sarà istituita una nuova fermata in corso Inghilterra, all'altezza di via Cavalli.