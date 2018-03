«Tassisti» abusivi, fermati e sanzionati due automobilisti in via Castelfidarso e corso Tassoni

TORINO - Continua l’attività di contrasto al fenomeno del trasporto abusivo di persone da parte della polizia municipale di Torino, in particolare quelle che si gestiscono direttamente con lo smartphone. Questa mattina due automobilisti sono stati sanzionati perché colto in flagrante privi di licenza: il primo intervento è stato eseguito nei confronti di una Toyota Auris fermata in via Castelfidardo e il secondo nei confronti di una Toyota Rav4 sanzionata in corso Tassoni 44 anche per la mancanza del certificato di abilitazione professionale.