Il 2 aprile torna lo spettacolo della Fontana del Cervo alla Reggia di Venaria

VENARIA - Il 2 aprile riprende lo spettacolo del Teatro dell’Acqua della Fontana del Cervo alla Reggia di Venaria. Acqua danzante a ritmo di musica e colorata da tanti fasce di luce: in totale ci sono 100 getti d’acqua alti fino a 9 metri.

Chi lo ha visto ne è rimasto estasiato, chi non lo ha mai potuto ammirare però non dovrà aspettare molto per colmare questo vuoto: lo spettacolo prenderà vita ogni martedi, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi fino alla prossima domenica 4 novembre.

Lo spettacolo serale del Teatro d'Acqua del sabato, domenica e festivi è ad ingresso libero. Per quanto riguarda l’esibizione dei Giochi d’Acqua delle ore 12, questa è compresa in tutti i biglietti.