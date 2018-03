Slot machine vicine a una scuola e una chiesa, maxi multa e sequestri in via Sansovino

TORINO - Nel pomeriggio di ieri gli agenti di polizia municipale della V Sezione Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette hanno proceduto al controllo di un bar di via Sansovino, nei pressi di via Refrancore e sequestrato sei slot machine in relazione alla legge regionale contro la ludopatia. Per ogni apparecchiatura i poliziotti hanno comminato una multa di duemila euro, per un totale di dodicimila euro. Il provvedimento è scattato perché gli apparecchi erano collocati a una distanza inferiore a 500 metri da un istituto scolastico e da un luogo di culto.