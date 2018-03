Verso il Consiglio comunale «delle Olimpiadi del 2026», il M5S si è accordata su cosa fare

TORINO - Si avvicina lunedì, giorno in cui in Consiglio comunale si tornerà (anzi si inizierà) a parlare di Olimpiadi Invernali del 2026. L’ultima volta in Sala Rossa si è provato ad aprire l’argomento, ma a causa di alcuni consiglieri della maggioranza, si è concluso anzitempo con un nulla di fatto. Ma i giorni sono passati e intanto è uscito il «sì» per i giochi olimpici da parte del Consiglio metropolitano, di cui la stessa sindaca fa parte. E i consiglieri del Movimento 5 Stelle si sono preparati. Nella serata di ieri c’è stata una riunione andata avanti per oltre tre ore con Chiara Appendino da cui si è trovata una quadra. «Non possiamo dire niente, ma abbiamo trovato una soluzione», si sono limitati a dire i presenti al termine dell’incontro.

NUOVO DOCUMENTO? - Tanti gli scenari possibili nel Consiglio comunale di lunedì. La maggioranza potrebbe aver preparato una nuova mozione condivisa da tutti. Scenario difficile ma possibile. Difficile perché i cinque «dissidenti» sono contrari alla candidatura per il 2026 e non voterebbero a favore rischiando di far saltare tutto. Più credibile che venga votata favorevolmente la mozione dell’opposizione, magari con qualche accorgimento, anche se il testo è lo stesso approvato dal Consiglio metropolitano. Il che darebbe il «sì» del Consiglio comunale alla candidatura di Torino ed eviterebbe una brutta figura alla sindaca.