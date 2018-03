Esplode la caldaia sul balcone, fiamme e quattro intossicati in via Gorresio

TORINO - Paura nella mattinata di ieri in via Gorresio, quartiere Lucento. Nella palazzina al civico numero 11 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a causa di un incendio che ha costretto quattro condomini alle cure al pronto soccorso per intossicazione. Il tutto è cominciato alle 8.30: i residenti hanno sentito un forte boato proveniente dal quinto piano dello stabile. Era esplosa una caldaia su un balcone e le fiamme in poco si sono estese alla tenda di nylon. L’intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente, soprattutto a causa degli zampilli.