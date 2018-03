Incidente in piazza Sabotino: scontro tra due auto, quattro persone ferite

TORINO - Incidente in tarda serata in piazza Sabotino. Due auto, una Chevrolet Matiz e una Alfa Giulia, si sono scontrate all’incrocio tra corso Peschiera e via Monginevro. Quattro le persone rimaste ferite e soccorse dalle ambulanze intervenute: sono state trasportate tutte al pronto soccorso in condizioni non gravi. In piazza Sabotino sono sopraggiunti anche gli agenti di polizia municipale che hanno verbalizzato quanto accaduto al fine di stabilire la dinamica. Pare che all’origine dell’incidente ci sia una mancata precedenza, ma non si sarebbe ancora capito di quale dei due automobilisti.