Incidente in via Exilles, investita una donna di 85 anni da una Lancia Musa

TORINO - Incidente stradale nel pomeriggio di ieri in via Exilles, all’angolo con via Asinari di Bernezzo. Intorno alle 17.45 una donna di 85 anni è stata investita da una Lancia Musa. Il conducente si è prontamente fermato a prestare soccorso, fino a quando è arrivata l’ambulanza che ha portato la pensionata all’ospedale Maria Vittoria. I medici l’hanno posta in prognosi riservata. L’incidente è stato rilevato dalla polizia municipale.