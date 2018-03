Fermato una settimana fa per il furto di una collanina, oggi nuovo arresto a Barattolo

TORINO - Arresto questa mattina a Barattolo. Gli agenti del Comando di Porta Palazzo, in servizio presso l’area del mercato del libero scambio, hanno fermato un cittadino di 25 anni di nazionalità marocchina che aveva appena sottratto lo smartphone a una ragazzina di 13 anni. Il cellulare è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria e il venticinquenne accompagnato al Comando di via Bologna. Dagli accertamenti è emerso che il giovane ladro era già stato fermato meno di una settimana fa per il furto di una catenina vicino al mercato di piazza della Repubblica, condannato per direttissima a 10 mesi e 20 giorni e rimesso in libertà. Ora per lui si prospetta un nuovo processo per direttissima.