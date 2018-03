TORINO - Una bambina di appena 10 anni è morta nella giornata di ieri, domenica 18 marzo, all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La piccola era stata vittima di un grave incidente d'auto la sera prima, avvenuto nel Vercellese. In macchina con lei anche il fratellino di 5 anni, sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico, è al momento in bilico tra la vita e la morte e il più piccolo della famiglia, un bambino di soli due anni, fortunatamente rimasto illeso.

TRAGEDIA - Alla guida dell'auto c'era il padre dei tre ragazzi, un uomo di 49 anni che, in seguito all'urto avvenuto a Tronzano sulla strada provinciale 11, ha perso la vita. Stando a quanto emerso fin ora, pare che l'auto sia andata a schiantarsi contro un parapetto in cemento sulla corsia opposta e abbia terminato la sua corsa in un campo. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco.