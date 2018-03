Rapina armata finisce male a Pinerolo: accoltellato titolare di un centro massaggi 

PINEROLO - Erano circa le 19 di domenica 18 marzo, quando due ragazzi di origine marocchina hanno fatto irruzione nel centro massaggi di via Vigone di Pinerolo e hanno minacciato la commessa dell'esercizio di dargli i soldi della cassa.

RAPINA - In seguito è scaturita una violenta lite e i due, armati di coltello, hanno ferito al fianco il marito della titolare del centro, al momento ricoverato presso l'ospedale di Pinerolo. Entrambi i giovani sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. Pare che la vittima non sia in pericolo di vita.