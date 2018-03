TORINO - Iniziano questa settimana alcuni interventi delle imprese appaltatrici sugli alberi dei Giardini Reali inferiori, compresi tra viale Partigiani e viale Primo Maggio. Sulla base dei controlli effettuati a febbraio da consulenti agronomi e forestali con la tecnica VTA su oltre 360 alberi, oltre la metà di essi sono stati oggetto anche di approfondimenti strumentali (tomografia, resistograph), si è appurato che solo 17 alberi (il 4,6 per cento) hanno manifestato problemi di stabilità.

ALBERI - Nove saranno abbattuti: un acero, un platano, due ippocastani e due faggi; per due faggi sarà sufficiente procedere con tecniche di consolidamento, in questo caso con dei tiranti. I nove rimanenti, un acero, un ippocastano, un bagolaro, tre tigli, una gledischia, un platano e una zelkova, subiranno una decisa potatura per riequilibrarli ed evitare il cedimento. Gli interventi saranno condotti con la supervisione dei tecnici del Servizio Verde pubblico del Comune di Torino. Buone notizie le porta un‘altra zelkova dei Giardini Reali, un albero monumentale: sta bene e non necessita di interventi. Dove possibile e opportuno dal punto di vista tecnico, sarà programmata la sostituzione delle piante rimosse, anche con l'inserimento nella lista del progetto Regala un albero alla tua città. Le analisi di stabilità sono documenti disponibili presso il Servizio Verde Pubblico e consultabili dai cittadini con richiesta di accesso agli atti.