TORINO - Martedì 20 marzo dalle ore 19:30, EDIT, il nuovo polo gastronomico di via Cigna 96/15, organizza un originale appuntamento dedicato alla birra artigianale in compagnia di Massimo Prandi, proprietario di Cascina Motta, il birrificio di Sale (AL), che utilizza materie prime provenienti direttamente dai propri campi per produrre una birra… a «centimetro zero».

BIRRA - In questa occasione verrà presentata al pubblico la nuova birra «Sloira», prodotta utilizzando l’impianto in condivisione della Brewery di EDIT e realizzata con orzo e luppolo raccolti dai campi adiacenti la Cascina e lavorati in casa, vero marchio di fabbrica del birrificio. La degustazione della nuova birra sarà accompagnata dal dj-set di DJ Penna, artista di fama internazionale con sede a Montecarlo che ha all’attivo collaborazioni nelle discoteche più esclusive d’Italia con oltre 150 Club in più di vent’anni di carriera e che ha lavorato a fianco dei più noti e stimati professionisti del circuito nazionale ed internazionale.