BAROLO - New York, Detroit, Vienna, Londra. E poi Barolo. Ancora non ci credono gli organizzatori di Collisioni. Steven Tyler, il front-man degli Aerosmith, ha scelto Collisioni a Barolo per una delle tappe del suo tour mondiale, martedì 24 luglio 2018. Un nuovo sensazionale annuncio va a completare il cast di artisti internazionali che suoneranno a Barolo per il decennale del festival Agrirock. Dopo i Depeche Mode e Lenny Kravitz, una nuova incredibile conferma che non potrà lasciare indifferente il popolo del rock.

COLLISIONI - Il modo migliore per inaugurare la nuova Area concerti di Barolo. Dopo le recenti discussioni in merito al nuovo spazio dedicato ai concerti di Barolo, Collisioni e il Comune sono pronti a rilanciare, grazie anche alla vicinanza e all'affetto dimostrati dal territorio nelle scorse settimane. «Oggi è un bellissimo giorno per Collisioni e Barolo» dicono gli organizzatori del festival. «La conferma dell'ultimo grande artista internazionale su cui stiamo lavorando da novembre e che davvero non pensavamo ci avrebbe mai detto di sì. Quale migliore occasione per dare il via ai ragionamenti per la nuova aerea che immaginarci insieme immersi tra le vigne ad ascoltare brani intramontabili come Sweet Emotion o I don't want to miss a thing, con la gioia di essere rimasti a casa, sorseggiando Barolo?». Contenta anche l'assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte, Antonella Parigi, che afferma: «Abbiamo da sempre sostenuto Collisioni, che negli anni ha consolidato a Barolo una formula vincente, capace non solo di unire musica e letteratura con ospiti di grande rilievo nazionale ed internazionale, ma di essere anche un volano di valorizzazione per il nostro sistema turistico ed enogastronomico. Certi del valore di questa iniziativa e delle ricadute positive che ha avuto e che potrà avere per il territorio, siamo quindi lieti di poter contribuire, insieme al Comune di Barolo e alle altre istituzioni, allo sviluppo di un nuovo spazio che, inserendosi in modo sostenibile all'interno del paesaggio di quest'area, possa non solo ospitare i concerti nei giorni del festival ma anche favorire lo sviluppo di altre progettualità ed eventi».

STEVE TYLER - In tutte le date del tour, il duo country The Sisterhood Band (formato da Ruby Stewart, figlia di Rod Stewart e da Alyssa Bonagura) salirà sul palco assieme a Steven. The Loving Mary Band è un sestetto di Nashville, Tennessee, che unisce sonorità e melodie country a sonorità più rock e dure. Formata da Marti Frederiksen, già collaboratore degli Aerosmith nonché co-autore della hit «Jaded», la band ha accompagnato Steven nel suo disco solista e in tour. Il gruppo, di cui fanno parte anche Rebecca Lynn Howard, Suzie McNeil, Elisha Hoffman, Andrew Mactaggart e Sarah Tomek, si distingue per creare bellissime armonie, influenzate dal grande amore per lo stile rock e country in puro stile americano.